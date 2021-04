TMW – Sassuolo, trattativa in fase avanzata tra De Zerbi e lo Shakhtar: le ultime

A fine stagione il tecnico Roberto De Zerbi potrebbe lasciare la panchina del Sassuolo. Molte squadre sono sul tecnico neroverde, tra cui anche Napoli e Roma. Negli ultimi giorni però, stando a quanto raccolto dai colleghi di Tuttomercatoweb, lo Shakhtar Donetsk aveva imbastito una trattativa per portare il tecnico in terra ucraina. Trattativa che nelle ultime ore pare sia addirittura in fase avanzata. L’allenatore più di ogni altro rappresenta l’idea di calcio del ds Josè Boto, e sarebbe pronto a fare il salto di qualità andando in una delle squadre più vincenti in patria.