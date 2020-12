TMW – Serie A, Napoli a +5 dopo 14 giornate rispetto allo scorso anno: vola il Milan, crollo Juventus

La redazione di TMW analizza la classifica di Serie Adopo 14 giornate rispetto alla stessa situazione di campionato di uno anno fa.

Rispetto alla passata stagione, il Milan ha esattamente il doppio dei punti: 34 contro i 14.

Saldo negativo per l’Inter, nonostante le sette vittorie negli ultimi sette turni, e per la Roma. La Juventus ha addirittura 12 punti in meno, anche se i bianconeri hanno una gara da recuperare. Peggio della squadra di Pirlo solo il Cagliari: -14. E il Napoli? rispetto al 2019 la situazione è pressoché simile, con un + 5 per gli azzurri in questa stagione.

Milan 34 (+17 punti rispetto alla Serie A 2019/20 dopo 14 giornate)

Inter 33 (-4)

Roma 27 (-1)

Sassuolo 26 (+9)

Napoli 25* (+5)

Juventus 24* (-12)

Atalanta 22* (-3)

Lazio 21 (-9)

Hellas Verona 20 (+2)

Benevento 18 (in Serie B)

Sampdoria 17 (+5)

Udinese 15* (+1)

Bologna 15 (-1)

Fiorentina 14 (-2)

Cagliari 14 (-14)

Parma 12 (-6)

Spezia 11 (in Serie B)

Genoa 10 (=)

Crotone 9 (in Serie B)

Torino 8 (-9)

*=Una partita in meno

Fonte: TMW