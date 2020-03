TMW – Serie A, vicino l’accordo con giocatori: ferie ridotte di 3 settimane e sugli stipendi…

Avanti a piccoli passi per trovare un accordo comune. Oggi la Serie A si è ritrovata in conference call. Tema del giorno, ovviamente, l’emergenza Coronavirus. Si va verso l’intesa sulle ferie. Ogni stagione un calciatore ha diritto a quattro settimane, tre di queste saranno con ogni probabilità utilizzate per coprire questo mese. Un accenno anche alla sospensione degli emolumenti del mese di marzo. C’è la volontà di trovare un accordo, quindi i calciatori se si andasse incontro ad una soluzione del genere potrebbero recuperare lo stipendio di marzo magari spalmandolo su più mesi appena la situazione si sarà stabilizzata. Mentre per i calciatori in scadenza una soluzione potrebbe essere quella di incassarlo tra qualche mese. Nessun aggiornamento sulla ripresa degli allenamenti, rimane quindi l’idea di riprendere dal 4 aprile se la situazione sanitaria lo consentirà. Ieri i club hanno siglato un protocollo d’intesa, si va in questa direzione. E rimane viva l’ipotesi di far posticipare la scadenza dei contratti dei calciatori, delle sponsorizzazioni e dei diritti televisivi al 15 luglio attraverso una modifica delle regole Noif. Lavori in corso, la Serie A pensa alle mosse per il ritorno in campo. E la prossima settimana nuovo appuntamento, sempre in videoconferenza…

Fonte: Tmw