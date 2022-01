TMW – Tagliafico chiede la cessione all’Ajax: Barcellona in pole

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, il calciatore dell’Ajax Nicolas Tagliafico ha ufficialmente chiesto alla società di lasciarlo andare via considerando anche le offerte di prestito. Il terzino sinistro argentino è da tempo nel mirino del Napoli che è stata la squadra che più ha fatto sul serio con la società dei lancieri, ma l’idea di un trasferimento in azzurro si è defilata quando c’è stato il concreto interessamento del Barcellona. Tagliafico ha sciolto ogni suo dubbio chiedendo di andare via dalla squadra olandese, dando la priorità assoluta al Barcellona. Qualora le due parti non dovessero trovare l’accordo, il Napoli potrebbe farsi nuovamente sotto, ma, attualmente, in pole position per accaparrarsi le prestazioni dell’argentino è il Barcellona.