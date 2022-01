Axel Tuanzebe, come riporta TMW, ieri era a Roma per svolgere le visite mediche ed è tornato subito a Londra: in Inghilterra sta svolgendo le ultime pratiche per visto e permesso di lavoro con l’Ambasciata italiana. Tra stanotte e domattina dovrebbe far rientro in Italia e allora arriverà anche il ‘benvenuto’ di Aurelio De Laurentiis.