Visite mediche, come riporta TMW, in corso con la Lazio per Elseid Hysaj. L’esterno classe ’94 – svincolatosi dal Napoli lo scorso 1° luglio – in queste ore sta sostenendo i primi test al Lazio Lab di Formello, nel pomeriggio invece è prevista la seconda parte presso la clinica Paideia. Il tutto, prima della firma sul contratto (quadriennale, ndr) coi biancocelesti che permetterà al giocatore di riabbracciare Maurizio Sarri in panchina.