Tommasi: “Club favorevoli e club contrari alla ripresa? Molto dipende dalla posizione in classifica”

Intervenuto ai microfoni di Sky Calcio Club, il presidente dell’AIC Damiano Tommasi si è detto certo che parecchie squadre spingeranno o meno per la ripartenza della Serie A in base alle loro posizioni di classifica: “Il problema riguarda le diverse situazioni: ci sono dei club con dei prestiti, serve un accordo tra le parti. Anche chi è in scadenza, bisogna assolutamente risolvere. Vedo troppe persone che vogliono sfruttare questa situazione, la gestione del contratto non va valutata in base alla posizione di classifica. Ci saranno squadre che spingeranno o meno per giocare in base alla propria posizione di classifica”, ha concluso.

Fonte: TMW