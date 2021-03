Tonali: “Contro il Napoli concentrati. Gattuso? Ogni tanto ci sentiamo, è come un papà per me”

“Sembra strano ma stiamo cercando di dimenticare l’ultima gara contro il Manchester perché è necessario, soprattutto quando ci sono questo tipo di partite“. Le parole di Sandro Tonali, intervistato da Sky Sport, che analizza gli stati d’animo che accompagnano il pareggio del Milan in Europa League.

Il centrocampista rossonero sperava in un altro risultato nonostante il gol in extremis di Kjaer che ha fissato il punteggio sull’1-1: “Dobbiamo dimenticare subito quello che è successo perché domenica – contro il Napoli –sarà una partita fondamentale per noi. È stato un segnale importante perché secondo me nessuno se l’aspettava, solo noi del Milan che ci crediamo ogni giorno e abbiamo dato un segnale molto importante a tutti. Non solo alle squadre impegnate in Europa“.

Poi il rapporto con Pioli: “Il mister è uno di noi anche ieri sembrava di averlo come compagno in mezzo al campo. Dà sempre carica ed è sempre al nostro fianco. Abbiamo recuperato partite dopo il 90’ perché non molliamo mai. Siamo una grande squadra e lo stiamo dimostrando. Noi siamo sempre stati questi, una squadra forte che lotta in tutte le partite“.

“Sono contento di quello che stiamo facendo – prosegue – ed è il momento più bello. Anche quando sono arrivato è stato uno dei momenti più emozionanti”. Infine l’amicizia con Gattuso: “Ogni tanto ci sentiamo perché lui è come un papà per me nel mondo del calcio. Ti può dare consigli anche come uomo. Mi cazzia sempre, è fatto così. Elogia poco perché pretende tanto e va bene”.

