Tonelli, il padre: “Arbitraggi rovinano il calcio, ricordo quell’Inter-Juve…”

Pietro Tonelli, dottore e padre dell’ex difensore del Napoli Lorenzo, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“La gente di Napoli ha sempre tanto affetto per Lorenzo e lui sempre ricambia, è un legame che non si scioglie. Per via della mia attività purtroppo non sono venuto tante volte a trovare mio figlio a Napoli, quando era in città mi colpiva molto l’affetto dei tifosi che lo cercavano e lo fermavano per le foto. Non era la circostanza o farsi il selfie con una persona abbastanza nota, ma proprio l’affetto per manifestare la loro vicinanza alla squadra. Questo accade solo a Napoli, anche Firenze è molto legata alla squadra, ma i tifosi viola sono molto litigiosi.

Maradona? Era il giocatore più estroso, ogni tanto mi vado a rivedere quel gol fenomenale di mano all’Inghilterra, quello era indice di fantasia ed estro, a Messi non gli riescono le stesse cose che riuscivano a Maradona. Ho letto tanti aneddoti che gli riguardano e che dimostrano il grande cuore che aveva, viene ricordato anche come uomo che sapeva stare accanto alla gente.

Gli arbitraggi? Stanno rovinando il calcio, chi dirige la classe arbitrale dovrebbe fare il mea culpa, è una porcheria che anche il Var non riesce a porre rimedio agli errori. Ci vuole onestà nella vita e nello sport, quando Lorenzo terminerà di giocare smetterò di vedere le partite. Mi ricordo quell’Inter-Juve che fece perdere lo scudetto al Napoli, è come se avessero ammazzato una persona“.