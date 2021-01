Luca Toni, ex attaccante, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘Tuttosport‘: “Di Milik il Napoli aveva bisogno e in Supercoppa si è visto chiaramente. Senza Osimhen e con Mertens non al top, il solo Petagna non può bastare. Sinceramente perché in Italia si mettano ai margini i giocatori che non rinnovano il contratto. All’estero, anche chi non prolunga, gioca fino alla fine“.