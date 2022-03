Toni: “Mbappé impressionante. In Serie A forse Osimhen può diventare così forte”

“Mbappé è letteralmente impressionante”. Luca Toni non usa mezzi termini per descrivere le doti del francese del PSG: “Perché oltre ad essere velocissimo, ha un controllo di palla straordinario – ha spiegato l’ex centravanti a Il Mattino -. Marcarlo è quasi impossibile per le difese avversarie”. Accostarlo a qualcuno in Serie A, oggi, appare piuttosto azzardato: “Ogni tipo di paragone è impossibile, perché il francese non ha simili, ma se guardo la Serie A, Osimhen è quello che può diventare così forte. Nella squadra di Spalletti mi sembra quello che fa la differenza più di tutti. Spacca le difese perché ha profondità e gamba. E poi fisicamente è molto forte e nell’area avversaria sa farsi rispettare”.