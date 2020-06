Torino, Cairo: “Belotti non lo vendo, me lo tengo stretto. Simpatizzo sempre per il Napoli”

Il Torino riprende quota in classifica grazie alla vittoria sull’Udinese, che ha permesso ai granata di allontanarsi dalla zona retrocessione. Urbano Cairo, presidente del club, ha espresso la propria soddisfazione intervistato da Rai Radio 1 nel programma Un giorno da pecora: “Era una partita importante, abbiamo vinto giocando una buona gara. Quando si è obbligati a vincere si può soffrire un po’ di più, ma è stato bello poter portare a casa i tre punti”.

Il nome di Belotti viene continuamente accostato ad altre squadre in estate, ma Cairo ha voluto allontanare i rumors: “Non lo vendo, è un centravanti fortissimo anche della Nazionale, me lo tengo stretto. È una bandiera ed è importante che rimanga con noi. Ho rifiutato grosse cifre, ma non me ne pento. Non mi hanno mai offerto 100 milioni sennò sarei stato costretto a cederlo, ma non parlo di cifre: non è in vendita”.

“Per chi ho tifato nella finale di Coppa Italia? Sono il presidente del Torino, è semplice immaginarlo. Poi sono sempre stato un simpatizzante del Napoli“.