Torino, Cairo: “Calcio di guerra, il protocollo valeva per Genoa-Toro e per tutti…”

(ANSA) – MILANO, 09 OTT – “Noi come Serie A ma anche tutte le categorie devono mostrare una maggiore collaborazione. E’ un calcio di guerra, un’economia di guerra”: lo dice il presidente del Torino Urbano Cairo intervento in occasione del Festival dello Sport al Piccolo Teatro di Milano. “Al momento c’è un protocollo che in qualche modo viene emendato per la partita Genoa-Torino. Qualcosa che valga per tutti ed è stato deciso. Certamente – continua Cairo – credo sia molto importante che ci sia un’unione, siamo in una situazione senza precedenti. I calciatori oggi devono avere la consapevolezza che siamo in un momento particolare e che i loro comportamenti hanno una valenza particolare. Ci deve essere un maggiore senso di responsabilità da parte di tutti”. (ANSA).