Torino, Cairo: “Rinvio con l’Atalanta? Dipenderà dall’esito dei tamponi”

Il presidente granata Urbano Cairo è intervenuto a margine della presentazione del Festival dello Sport 2020 di Trento, che si terrà nei giorni 9-10 e 11 ottobre: “Abbiamo avuto la notizia di un giocatore positivo, ora stiamo seguendo i protocolli. Faremo tamponi a tutti per vedere che nessun altro sia stato contagiato”.

E continua: “Credo sia una situazione particolare, dobbiamo adattarci, speriamo non ci siano altre positività perché altrimenti ci metterebbe in difficoltà nelle prossime partite. Rinvio della partita con l’Atalanta? Non lo so, dipenderà dai risultati dei tamponi. Il ritorno dei tifosi allo stadio è un fatto positivo, ovviamente va fatto tutto in grande sicurezza ma cominciare da mille persone è un passo avanti, è un modo per coinvolgere tifosi, è una bellissima cosa”, ha chiosato Cairo.