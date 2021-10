Torino, emergenza a centrocampo per Juric: ancora differenziato per Pobega e Praet, in dubbio Rodriguez

Lavoro mattutino per il Torino, al Filadelfia. Ivan Juric ha diretto una sessione tecnica che si è conclusa con una partita di allenamento, a ranghi misti. In gruppo anche Kone, Linetty e Warming, mentre Rodriguez – post lieve trauma contusivo alla gamba sinistra, rimediato con la Nazionale svizzera – ha svolto una parte del programma odierno con i compagni, finendo con un training individuale. Seduta di scarico per Berisha, Lukic e Vojvoda, di rientro dopo i rispettivi impegni con le Nazionali; differenziato per Pobega e Praet, lavoro personalizzato per Pjaca e Verdi. Domani in calendario una seduta di allenamento.

Fonte: Torino.it