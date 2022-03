Al 36′, sul risultato di 1-0 a per i padroni di casa, Belotti riceve palla in area e cade a contatto con Ranocchia, ma l’arbitro lascia correre. Dopo il check del Var, l’arbitro non cambia decisione. Si riparte da rimessa dal fondo di Handanovic. Le immagini mostrano che era un rigore netto per il Torino. Il primo tempo è terminato con il vantaggio del team di Juric-