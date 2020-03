Armando Izzo non è più incedibile per il Torino. A riportarlo è Tuttosport come racconta che il difensore sia in lizza per la difesa a tre di Antonio Conte e della sua Inter. Il Torino vuole 30 milioni, ma nella trattativa potrebbe anche rientrare Andrea Pinamonti, ora in prestito al Genoa, che potrebbe essere l’eventuale sostituto di Andrea Belotti in caso di super offerta. A riportarlo è Tuttosport.