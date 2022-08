Torino, Juric: “Clamoroso il gesto di Lukic, ma è una cosa tra lui e il club”

Il Torino è in trattativa con Lukic, il capitano, per il rinnovo del contratto. Ma il centrocampista non si è presentato all’allenamento a causa proprio del tira e molla:

“Un gesto abbastanza clamoroso. Difficile capire come un ragazzo da 6 anni qui e che è un pezzo di pane faccia una cosa del genere. Certamente è una cosa grave. E il capitano e il gesto è brutto e clamoroso. Il ragazzo in 6 anni non ha mai detto niente: è veramente grave. La cosa è meno mia e più della società: loro cercheranno di fare il meglio. Come allenatore non posso entrare sulla questione: è una cosa tra lui e la società”.