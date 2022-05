Torino, Juric in conferenza stampa: “Gioca Berisha contro il Napoli, il nostro obiettivo è fare più punti possibili!

Ivan Juric, allenatore del Torino, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa in vista del match contro il Napoli: “Mancherà Lukic domani, per squalifica, dunque vedremo come sostituirlo ma la squadra sta bene. Superga? E’ stato molto emozionante, specialmente quando il Gallo ha letto i nomi. Viverla mi lascia la sensazione di unità e di ambizione per il futuro. Come vivere il finale di stagione? Voglio che la squadra continui a giocare così e a migliorarsi. Abbiamo pochi giorni a disposizione ma non dobbiamo mollare, giocheremo contro squadra forti ma l’obiettivo è fare più punti possibili. Belotti? Con lui parlo di tutto, vorrei firmasse il rinnovo. Può dare ancora molto per questa squadra, spero riescano a mettersi d’accordo. Alla fine è molto semplice, se vogliono. Qui ho trovato problemi vari di gestione e di tutto, ora le cose sono molto semplici e banali. O vuoi o non vuoi, mi sembra che basti sedersi e parlare. Questa è la mia idea della situazione. E’ più semplice di quello che si fa vedere o quello che creano. Momento di svolta? Abbiamo avuto molte difficoltà, ma ne siamo usciti. E’ stato un anno spettacolare, è stato difficile mettere le cose a posto. Ora la società deve capire quale strada vuole prendere, io non lo so perché non ho idea di che strada vuoi prendere: se hai ambizione, devi prendere giocatori forti e tenere quelli più bravi. Non è facile fare step, ma devi fare le cose giuste. Voglio finire il campionato bene e poi si vede, non è così semplice la situazione: dai prestiti ad altre cose. Il portiere? Gioca Berisha”.