Torino, l’ex Rampanti: “Con Belotti via, vorrei Petagna e non Simeone”

Rosario Rampanti, ex calciatore del Torino, è intervenuto ai microfoni di ‘TMW News’ per parlare dell’attacco granata:

“Da quel che vedo il Gallo non è più entusiasta di stare al Torino e ha ambizioni più elevate. Da parte sua è anche comprensibile, l’annata non è stata bella. Certo, mi spiace da tifoso del Toro. Lui incarna lo spirito Toro. Come sostituto vedrei bene Petagna e lo preferisco a Simeone perchè è più fisico e fa respirare meglio la squadra. Anche se poi dipende come vorrà giocare Juric. Simeone torna un po’ di più e disturba maggiormente gli avversari. Petagna però ha bisogno di giocare sempre per entrare in forma, soprattutto per la costituzione del suo fisico“.