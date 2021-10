Torino, Mandragora: “Il Napoli è una squadra forte, per me sarà una partita emozionante”

Rolando Mandragora, centrocampista granata, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Torino Channel: “Sappiamo che il Napoli è una squadra forte e che sta vivendo un ottimo momento di forma, ma noi siamo consapevoli delle nostre qualità: vogliamo fare punti. Per me sarà una partita emozionante, torno nella mia città natale e dove vive tutta la mia famiglia, ma cercherò di fornire una prova convincente: in queste settimane ci siamo allenati bene, non vediamo l’ora di scendere in campo. Il Toro ritrova Zaza e Belotti? Sono due grandi attaccanti, quando riacquisteranno la forma migliore potranno darci una grande mano”.