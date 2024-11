Torino-Napoli, sold out il settore ospiti: divieto di sciarpe azzurre in Curva Primavera

Il Torino sul proprio sito ufficiale ha pubblicato il seguente comunicato in vista del match col Napoli: “Il prossimo 1 dicembre alle ore 15.00 affronteremo il Napoli di Antonio Conte, oggi in vetta solitaria alla classifica. Un match molto difficile nel quale servirà l’aiuto del pubblico granata. I titolari della card Cuore Granata, inclusi gli abbonati, possono acquistare fino a 4 biglietti a condizioni agevolate, sono incluse le curve Maratona e Primavera. Biglietti Adulti a partire da 29 euro in Maratona. L’evento è come di consueto vietato ai residenti nella regione Campania, ad eccezione del settore riservato alla tifoseria ospite che è esaurito. La Curva Primavera è riservata ai tifosi del Toro o neutrali. Per ragioni di sicurezza non sarà possibile accedere in curva con maglie o sciarpe del Napoli. Il settore destinato alla tifoseria del Napoli è esaurito. I residenti nella regione Campania hanno potuto acquistare esclusivamente il settore ospiti. La card Cuore Granata si può sottoscrivere facilmente online sul sito Vivaticket a soli 15 Euro con spedizione in tutta Italia inclusa nel prezzo. La card è valida 10 anni e dà accesso alla prevendita di biglietti nei big match, alla possibilità di sottoscrivere un abbonamento stagionale e tanti altri vantaggi con i partner di Torino FC. Vi aspettiamo allo stadio: dipingiamo il Grande Torino di un solo colore!”.