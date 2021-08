Adam Ounas del Napoli, Riccardo Orsolini del Bologna o Fabio Borini del Fatih Karagümrük. Il casting per il nuovo esterno offensivo del Torino, come scrive oggi Tuttosport, si è ridotto ormai a questi tre nomi. In alternativa, o magari in aggiunta, il ds Vagnati proverà a consegnare a Juric anche un trequartista: Junior Messias del Crotone e Chiquinho del Benfica, in tal senso, sono le prime scelte.