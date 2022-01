Toronto, il pres.Manning: “Insigne ha deciso di venire a luglio sia per rispetto del Napoli che dei suoi tifosi”

Bill Manning, presidente del Toronto FC, nel giorno dell’annuncio dell’acquisto di Lorenzo Insigne è intervenuto in conferenza stampa: “Qui ci sono stati molti calciatori forti, ma uno come Insigne, nel pieno della carriera, non lo abbiamo ancora visto. Era arrivato il momento di tesserare una superstar e Insigne resterà con noi per le prossime quattro stagioni. Arriverà soltanto a luglio, questa è una decisione presa da lui in segno di rispetto nei confronti del Napoli e dei suoi tifosi. Insigne è un giocatore che la gente vorrà ammirare, il più grande investimento fatto in MLS per un calciatore. Siamo una città di livello mondiale e ora abbiamo un giocatore di livello mondiale. Da qui a iniz