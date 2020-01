Tottenham, Mourinho: “Eriksen? Situazione non bella e non per colpa nostra”

L’affare Eriksen-Inter è ormai in dirittura d’arrivo, restano solo da completare gli ultimi dettagli ma presto il centrocampista danese sarà un calciatore nerazzurro. Un trasferimento che sicuramente arricchisce la rosa di Antonio Conte, che avrà a disposizione un elemento di qualità in più in mezzo al campo. Se Conte ride, non fa lo stesso Josè Mourinho, allenatore del Tottenham che non ha gradito le tempistiche della trattativa che sta per portare Eriksen lontano da Londra.

Ha avuto modo di spiegarlo dopo la gara di FA Cup, pareggiata contro il Southampton, nella quale il danese non è stato portato neanche in panchina: “Non voglio dire nulla su Eriksen, sicuramente avere a che fare con situazioni del genere il 25 gennaio non è carino e di certo non è colpa del Tottenham. Il ragazzo si è sempre comportato con grande professionalità sia nei miei confronti che della squadra, ma trovarsi in questa situazione oggi non è bello“.

fonte: gianlucadimarzio.com