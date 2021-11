Garanzie sul mercato per accettare la panchina del Tottenham. Secondo quanto riportato dal quotidiano inglese The Sun gli Spurs sono pronti a garantire al tecnico al quasi 180 milioni per il mercato. Questo forte sostegno ad impegnarsi sul mercato è stato decisivo per convincere l’ex Inter ad accettare la corte di Paratici.

Fonte: TMW