Totti: “Mi piacerebbe ci fosse un nuovo gemellaggio tra i tifosi di Napoli e Roma. L’ultima al San Paolo mi hanno trattato da re”

L’ex calciatore Francesco Totti ha parlato dei rapporti con i tifosi del Napoli in una diretta social con l’attore Salvatore Esposito. Ecco le sue parole:

“Quando giocavo ed ero capitano della Roma non mi accoglievano sempre bene. L’ultima che ho fatto al San Paolo, però, mi hanno applaudito e sono rimasto sbalordito. Li ringrazierò per sempre. E’ stato un gesto significativo. Quando poi sono tornato da dirigente e mi dovevo sedere in tribuna avevo paura per quello che potessero dirmi e invece mi hanno applaudito di nuovo e mi hanno detto “solo a due persone hanno fatto così: a te e Maradona”. In quel momento mi sono sentito un santone. Purtroppo il rapporto tra le due tifoserie ora è peggiorato e sappiamo tutti i motivi, ma sarebbe bello tornasse come un tempo e che ci fosse un nuovo gemellaggio”.

Poi è il momento amarcord con Salvatore Esposito che fa vedere a Totti la fascia da capitano del Napoli firmata da Maradona. “Quella ‘C’ sta per calcio calcio non per capitano. Hanno creato il pallone perché sapevano che ci sarebbe stato Maradona. Entrava in campo e si divertiva. Era la palla a cercare lui e non il contrario”.