Totti: “Ricordi bellissimi di Maradona. Porterò con me un suo gesto per sempre”

Francesco Totti torna a parlare, lo fa dopo la scomparsa del papà Enzo e la dura esperienza del Coronavirus. L’ex capitano della Roma ha rilasciato una lunga intervista al programma ‘Verissimo’, raccontando questi mesi difficili e ricordando Diego Armando Maradona: “Sto bene, ho passato dei giorni non bellissimi. Ora è passato tutto e siamo tornati alla normalità”

Il ricordo di Maradona: “Lui è ancora qui con noi. Le emozioni che ci ha lasciato sono irripetibili. Avevo un bellissimo rapporto con Diego. Fuori dal terreno di gioco era una persona straordinaria mentre in campo era il calcio, era inimitabile. Neanche alla Playstation si può copiare quello che faceva lui. Lo voglio ricordare così, è come se non fosse mai morto, rimarrà qui sulla terra perché era diverso da tutti gli altri”.

Quando vi eravate sentiti l’ultima volta? “Circa due mesi fa, quando era in Argentina ad allenare. Quando ho smesso di giocare Maradona è stato il primo a chiamarmi per darmi sostegno e per dirmi di stare tranquillo. È stato un gesto che porterò sempre con me e che è molto importante per noi calciatori”.

Cosa ti ha detto? “Mi disse di stare bene e vivere alla giornata e che sicuramente il futuro sarà ancora più bello. Cambiare lavoro per noi calciatori è come una morte”

Ti piacerebbe partecipare ad una partita in suo onore? “Parteciperò. Se mi dovessero chiamare accetterei subito la convocazione”.