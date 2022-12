Totti su Spalletti: “Mi dispiace aver interrotto il rapporto, un giorno vorrei parlarci”

Francesco Totti, ex capitano della Roma, ha parlato al canale Twitch ‘BepiTv1’: “Maradona è il calcio, Messi è il più forte al mondo ma è sotto Maradona. È un Mondiale bello, vederlo dal vivo fa un certo effetto e per un giocatore questa è la competizione più importante al mondo. Vincere la Coppa è qualcosa che poi ti porti dentro tutta la vita. L’Italia del 2006? Sarebbe arrivata tra le prime quattro anche qui”.

Su Spalletti e la standing ovation al Bernabeu – “Mi concesse 16 minuti? Sono stato fortunato quel giorno. Quella standing ovation mi resterà sempre dentro. Più stavo bene e meno venivo preso in considerazione. Ogni volta che entravo facevo gol o assist e il match contro il Torino, quando entrai e feci due gol, è stata una gioia che metto sotto solo allo scudetto e al Mondiale. Mi piacerebbe però parlare con lui un giorno di quello che è successo, mi dispiace aver interrotto il rapporto con lui, in pochi sono capaci di mettere la squadra in campo come lui. Il suo Napoli mi piace tantissimo e dimostra che è ancora uno degli allenatori più forti in circolazione”.