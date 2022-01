Tragedia in Turchia, morto il difensore Ahmet Calik: aveva 27 anni

Il mondo del calcio perde Ahmet Çalik. Non ce l’ha fatta il difensore turco, di appena 27 anni, vittima di un incidente stradale avvenuto intorno alle 9:00 nei pressi di Ankara. Secondo quanto riportato dai giornali locali il ragazzo ha perso il controllo dell’autovettura, finendo fuori strada e ribaltandosi in un dirupo. Inutili i soccorsi, che hanno trovato il corpo di Ahmet da solo nel veicolo già senza vita. Nel frattempo sull’incidente è stata avvita un’indagine.

Ahmet ha esordito per la prima volta in Süper Lig contro il Fenerbahçe il 21 aprile 2013 nella stagione 2012-13. Si è ritrovato tra i primi undici a causa degli infortuni di Ante Kulusi e Debatik Curri, ed è sceso in campo al centro della difesa. Quando è diventato uno dei calciatori che hanno contribuito alla vittoria per 2-0 con la sua prestazione in questa partita, ha trovato l’opportunità di giocare nei primi undici nelle successive 4 partite di campionato, nonostante la giovane età. Una promessa del calcio turco.

Nella stagione 2016-2017 passa al Galatasaray, con il quale passerà poco più di tre anni, fino all’ottobre del 2020, guadagnondosi 56 presenze e tre gol. Il 4 ottobre 2020 ha firmato un contratto biennale con il Konyaspor, il quale diffonde la terribile notizia attraverso il canale Instagram: “Siamo profondamente addolorati di perdere Ahmet Calik, il nostro calciatore che ha guadagnato l’amore dei nostri tifosi e della nostra città dal primo giorno in cui è arrivato al nostro Konyaspor. Sentite condoglianze a tutti noi, in particolare del nostro calciatore Ahmet Calik“.

Carriera anche nazionale di Ahmet, che è stato spesso chiamato sin dall’ under 17. Ha indossato la maglia turca per un totale di 45 volte e ha segnato 3 gol nel corso della sua carriera anche con le giovanili. Messaggi di cordoglio e vicinanza stanno arrivando da ogni parte del mondo, anche il Galatasaray, suo ex club, si esprime attraverso un twitter.

