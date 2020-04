Tragedia per l’ex Napoli Beto, è morto uno dei suoi figli: “Un dolore immenso”

Joubert Araújo Martins, in arte Beto, ha giocato in Italia per una sola stagione, era il 1996/97, ma a Napoli lo ricordano tutti con grande affetto e per questo la notizia che arriva dal Brasile scuote il club e i tifosi azzurri: il figlio 23enne dell’ex centrocampista brasiliano è stato infatti ucciso a colpi di arma da fuoco giovedì notte, nel quartiere di Piedade, nella zona settentrionale di Rio de Janeiro – riporta Sport Mediaset -. L’ex nazionale verdeoro, 45 anni, ha in bacheca una Copa America conquistata col Brasile e arrivò a Napoli poco più che ventenne, più o meno la stessa età del figlio, Joubert Martins Filho, scomparso tragicamente in circostanze ancora non chiare come annunciato dallo stesso ex calciatore azzurro. Arrivato in Italia dal Botafogo per 5 milardi di lire e da semisconosciuto, Beto venne presentato in grande stile dall’allora presidente del Napoli, Corrado Ferlaino, che gli consegnò la mitica numero 10 di Maradona e di lui disse: “Non abbiamo bisogno di Baggio, Beto è un degno sostituto. È il fiore all’occhiello della nazionale olimpica di Zagalo”. Doveva essere il tassello mancante per il centrocampo azzurro, l’uomo da affiancare a Boghossian, ma a Napoli il brasiliano si fermò soltanto per una stagione, costellata da 22 presenze, 4 reti e tanta panchina, prima di tornare in Brasile con la maglia del Gremio.

“Oggi provo un dolore che dovrebbe essere proibito ad ogni padre e ad ogni madre – scrive Beto su Instagram -. La perdita di un figlio, un dolore immenso che non passerà mai, mancano le parole, volevo farti sapere che a modo mio ti amavo moltissimo, molte volte chiedevo solo la tua attenzione come tu chiedevi la mia, oggi piango per non aver potuto cambiare questo destino, non volevo che te ne andassi così. So che è troppo tardi per il perdono, ma resterai per sempre nel mio cuore. Signore, aiutami in questo momento difficile della mia vita. Figlio, anche se lontano da te, ti ho sempre amato e mi sono sempre preoccupato per te. Tante volte ti ho chiamato per farti restare con me. Ti amo figlio mio, sarai sempre il mio bambino con un bel sorriso e pieno di stile come tuo padre (così dicevi tu). Dio, ti chiedo di prenderti cura di lui, per favore! Eternamente mio, ti amo”.