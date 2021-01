Trippier, la FIFA sospende la squalifica. La FA però insiste: “Messaggi che confermano tutto”

La FIFA ha temporaneamente sospeso la pesantissima squalifica di dieci settimane che era stata inflitta a Kieran Trippier dalla FA. Il terzino era stato punito per aver scommesso (e portato molti conoscenti a fare altrettanto), nell’estate 2019, sul suo trasferimento dal Tottenham all’Atletico e avrebbe dovuto saltare ben 14 partite nella Liga, oltre all’andata di Champions League contro il Chelsea il prossimo 23 febbraio. Con la sospensione cautelare della sanzione disposta dalla Fifa, Simeone potrà nuovamente contare su di lui. Almeno per il momento.

La Federcalcio inglese, intanto, ha rivelato il contenuto di diversi messaggi inviati dal giocatore a diversi amici nei gruppi di WhatsApp: molti facevano riferimento nemmeno tanto velato al suo imminente trasferimento, portando così molti a scommettere sull’evento “sicuro”. In una conversazione nella notte del 14 luglio 2019, Trippier rispondeva “Puoi farlo, amico” a chi gli chiedeva se fosse il caso di fare una puntata. L’amico voleva essere sicuro, quindi ha insistito scrivendo “100%, Tripps?”, ricevendo come risposta: “Sì, amico. Non prendertela con me se qualcosa dovesse andare storto… non dovrebbe, ma non si sa mai”

Fonte: TMW