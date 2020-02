Troise: “Mertens? Marzo mese decisivo. Il belga chiede circa 5 milioni di ingaggio”

Dries Mertens vola verso il record di gol con la maglia del Napoli, ma in parallelo resta intricata la situazione relativa al suo rinnovo contrattuale. In merito alla questione, ma non solo su questo, è intervenuto il collega del Corriere del Mezzogiorno e direttore di IamNaples.it Ciro Troise, che a Radio Punto Nuovo ha spiegato: “Mertens chiede un ingaggio intorno ai 5 milioni, c’è una trattativa in corso e marzo è il mese decisivo, anche perché per il mese prossimo avrà il quadro preciso delle pretendenti. Vuole rimanere in campionati di livello con squadre che competono in grandi vetrine.

Allan-Gattuso? Il brasiliano si è allenato domenica mattina, ieri hanno avuto un confronto potenzialmente produttivo. Pensare in questa stagione che basti un confronto per risolvere i problemi vuol dire vivere su Marte. Stagione piena di confronti, ma credo che sia un buon inizio alla strategia per risolvere il problema.

Contratto Gattuso? E’ stato preso in corsa in una situazione disastrata, è una questione che va vissuta giorno per giorno, dipende dai risultati. Brescia? Non credo vedremo Ghoulam dall’inizio. Sugli altri giocatori bisogna capire se Lozano sarà convocato, credo invece che Milik ci sarà, ieri ha lavorato parzialmente col gruppo. Bisogna poi capire che intenzioni ha Allan, Koulibaly ha lavorato ancora in palestra e non credo giocherà”.