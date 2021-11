Tudor in conferenza: “Contenti dell’assenza di Koulibaly, Napoli è una delle favorite per lo scudetto”

Igor Tudor, allenatore del Verona, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia del match con il Napoli:

“A Napoli sarà una partita difficile per noi, giocheremo in casa di una delle favorite per la vittoria dello scudetto, una squadra composta da giocatori forti ed un allenatore bravo come Spalletti. È una motivazione grande per noi, l’obiettivo è quello di fare bene, di imporsi come fatto sinora e poi vedremo cosa succede. I cinque cambi hanno cambiato il ruolo dei panchinari, loro hanno una rosa importante, con giocatori che giocano insieme da anni, una società seria con un budget importante. Viste le prime undici giornate, meritano più di tutti di stare in testa alla classifica. Per noi domani sarà bello affrontare la capolista. Cerco sempre di trasmettere il coraggio ai miei ragazzi e sono sicuro che anche domani daremo il massimo. Vogliamo fargli male, attaccandoli e non pensando a difenderci e basta. Il calcio deve essere un divertimento ed uno spettacolo. Come si limita Osimhen? È un giocatore forte, ma i nostri difensori sono bravi e sono fiducioso per la sfida di domani. Veloso? Negli ultimi anni è uno dei giocatori chiave di questa squadra. L’entusiasmo che c’è a Verona? Da martedì, dopo la vittoria contro la Juventus, ho pensato solo alla gara di Napoli. È bello, dà fiducia e l’entusiasmo va portato verso la direzione giusta. Il gruppo c’è ed i ragazzi sono intelligenti, quindi sfrutteranno al meglio questo momento, per cercare di crescere ancora di più, di partita in partita. Nel calcio e nello sport bisogna andare sempre a mille. Sfruttiamo questo momento per andare ancora più forte. Ilic? Non ha recuperato dal problema alla caviglia, quindi non sarà a disposizione per la trasferta di Napoli. Frabotta? Gli facciamo un grande in bocca al lupo e speriamo che riesca a recuperare anche prima di due mesi. Koulibaly squalificato? Siamo contenti che domani non sarà a disposizione di Spalletti”.