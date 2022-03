Nell’amichevole di oggi dell’Italia contro la Turchia è arrivata una vittoria per 2-3. Dopo il vantaggio iniziale di Under su papera di Donnarumma, sono arrivati ben tre gol da parte degli azzurri: prima Cristante e poi una doppietta di Raspadori. L’Italia non andava in gol con un attaccante su azione dalla partita con la Lituania dell’8 settembre 2021. Nel finale, il definitivo 2-3 di Dursun ancora una volta con Donnarumma non impeccabile.