Turchia, presidente Federcalcio: “A luglio potremmo giocare partite con tifosi”

Nihat Ozdemir, presidente della Federcalcio di Istanbul, è intervenuto ai microfoni della Cnn in merito ad una riapertura degli stadi turchi ai tifosi: “Ci sono paesi dove la situazione è peggiore rispetto alla nostra che stanno per iniziare – ha spiegato -. La nostra priorità è la salute. “Il nostro primo obiettivo è giocare senza spettatori dal 12 giugno, ma se le cose andranno bene, forse potremo giocare a luglio le partite con il pubblico”

“Vogliamo completare il campionato, altrimenti ci saranno discussioni. Vogliamo completare la stagione in campo. Non vogliamo pensare alla possibilità che non si giochi”

“I test verranno eseguiti in maniera frequente durante la preparazione. Se ci saranno dei casi, li metteremo in quarantena e proseguiremo per la nostra strada”.