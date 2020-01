Per Tutino Empoli in pole, ma Ascoli e Crotone non mollano

Il profilo di Gennaro Tutino piace molto in Serie B con almeno tre club che lo avrebbero messo nel mirino per gennaio. L’attaccante dell’Hellas Verona, ma di proprietà del Napoli, è uno degli obiettivi principali dell’Empoli, che sempre da Napoli potrebbe prelevare Amato Ciciretti per la trequarti, che appare in pole, ma deve guardarsi da due rivali pericolose. Si tratta, come riporta La Gazzetta dello Sport, del Crotone e dell’Ascoli che potrebbe giocarsi la carta Nikola Ninkovic. Il serbo verrebbe infatti ceduto dal Bari, altro club di proprietà della famiglia De Laurentiis, per favorire l’arrivo in bianconero di Tutino.