Tutino potrebbe diventare l’acquisto più oneroso della Salernitana dal 2000

Lo scorso settembre la Salernitana prelevò dal Napoli l’attaccante Gennaro Tutino in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Condizioni che, se dovessero essere raggiunte porterebbero il club granata a versare 5 milioni di euro nelle casse di quello partenopeo, la cifra più alta mai spesa dalla società da quando è in vigore l’euro, ovvero nel nuovo millennio. Ma quali sono le condizioni presenti nell’accordo fra i due club campani? Come riporta Tuttosalernitana.com l’obbligo scatterà in caso di promozione in Serie A del club e al contemporaneo raggiungimento di quota 15 reti da parte dell’attaccante.