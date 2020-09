Tutino vicino alla Salernitana, oggi si potrebbe già chiudere

Gennaro Tutino è molto vicino ad approdare alla Salernitana ed a riferire le ultime ci pensa Alfredo Pedullà, esperto di mercato di Sportitalia.

A quanto pare già oggi potrebbe andare in scena l’incontro che definirà il passaggio del giocatore al club di Lotito. Dopo Verona e Empoli (in prestito), quindi, Tutino si prepara a tornare in B ed a giocare per il club salernitano.

A seguire quanto riporta Pedullà:

“Gennaro Tutino viaggia velocemente verso la Salernitana, in giornata ci sarà un incontro con il Napoli per arrivare alla definizione. C’è il via libera del club azzurro, ora bisogna trovare la completa quadratura.“