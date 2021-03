Tuttosport – ADL vuole ridurre il monte ingaggi: dubbi sul prossimo tecnico del Napoli

Il Napoli punta a ridurre sensibilmente il monte ingaggi, di circa il 40%, e questo potrebbe influire anche sul tecnico della prossima stagione. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, Gattuso era importante per il progetto di De Laurentiis, in quanto avrebbe firmato un contratto da “soli’ due milioni di euro a stagione. Cambierebbero i piani, quindi, qualora il tecnico calabrese non continuasse la sua avventura azzurra, tutti i tecnici sondati non farebbero al caso del patron azzurro. Spalletti, Sarri o Allegri percepiscono tutti stipendi dai 5 milioni in su, anche Fonseca, qualora si liberasse dalla Roma a fine stagione, guadagna 2.5 milioni di euro, il che non si sposerebbe con la nuova politica partenopea.