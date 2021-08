Tuttosport – Amrabat piace anche al Napoli, ma su di lui c’è il Torino

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Napoli stava ripensando a Sofyan Amrabat, che pare però destinato a riabbracciare l’ex tecnico Ivan Juric. “Il 24enne marocchino che proprio Juric contribuì a lanciare nel nostro campionato ai tempi del Verona. Il centrocampista della Fiorentina è tornato ieri al lavoro in Italia dopo un’operazione per risolvere un problema di pubalgia e nei prossimi giorni è atteso un suo confronto con il tecnico Italiano: da quell’incontro a quattr’occhi, il Torino capirà i margini di manovra per provare ad averlo in prestito”, si legge sul quotidiano.