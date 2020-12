Tuttosport – Atalanta, fatto il prezzo per la cessione di Gomez: le ultime

Rottura totale tra il Papu Gomez e l’Atalanta. Sembra chiaro ormai l’intenzione del capitano della squadra bergamasca di andar via a gennaio. Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, sembra che il suo agente, Riso, sia stato a Zingonia per fare il punto della situazione: la società per una sua eventuale cessione chiede che vengano messi sul piatto 15 milioni, mentre per l’attaccante c’è la volontà di andare a giocare in una squadra che lotta per entrare in Champions. Le favorite sembrano essere Inter e Milan, ma anche il Napoli resta vigile sulla situazione.