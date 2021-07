Il Napoli e l’Atalanta combattono anche sul mercato. Secondo quanto riporta Tuttosport, la squadra bergamasca avrebbe messo nel mirino due vecchi pallini del Napoli, individuati in passato per rinforzare la squadra azzurra. Si tratterebbe di Koopmeiners e Boga: per il primo l’AZ chiede una cifra vicina ai 20 milioni di euro, mentre per l’esterno del Sassuolo potrebbe esserci un piccolo ridimensionamento rispetto alla cifra fissata di 30 milioni di euro.