Tuttosport – Auriemma e la promessa del Napoli: “Vinceremo per Diego”

Raffaele Auriemma, attraverso la sua rubrica su Tuttosport, ha sottolineato la promessa fatta dal Napoli: vincere stasera in onore di Diego. Stasera a Fuorigrotta ci sarà la Roma, ossia l’ultima squadra che Diego ha visto dagli spalti del San Paolo in una semifinale di coppa Italia del 2014 vinta poi per 3-0. Gli azzurri stasera scenderanno in campo in onore di Diego, ma anche per sfatare il tabù di quella vittoria in campionato che manca in casa da ben 43 giorni, dal 17 ottobre contro l’Atalanta.

La partita non sarà semplice per Gattuso, visto le assenze di due titolare come Osimhen e Hysaj e visto che la Roma è reduce ben 16 risultati utili di fila. Ringhio per interrompere questa striscia negativa, ha voluto che gli azzurri trovassero la concentrazione trascorrendo il ritiro in un albero del centro storico.