Federico Bernardeschi è un giocatore da molto tempo in orbita Napoli, che poteva rientrare nell’operazione di Milik in bianconero. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, però, le cose si complicano in quanto l’ex Fiorentina avrebbe ceduto i diritti d’immagine ad una società per gestirli, il che potrebbe rappresentare un ostacolo non da poco per vedere l’esterno la prossima stagione all’ombra del Vesuvio.