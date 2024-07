Tuttosport – Buongiorno al Napoli, ecco quando il centrale arriverà in città

Stando a quanto riportato da Tuttosport, Alessandro Buongiorno, difensore del Torino, sarà presto un nuovo calciatore del Napoli: “Buongiorno dall’inizio della prossima settimana sarà ufficialmente un giocatore di Conte. Lo ha fortemente voluto e che anche in questi ultimi giorni ha avuto più volte l’occasione per parlargli telefonicamente, ricoprendolo di entusiasmo e motivazioni come se da un momento all’altro il difensore dovesse scendere in campo in una finale di Champions. Se non fosse arrivato a Napoli un allenatore così esperto e carismatico, espressione di una tensione spasmodica per la vittoria con alle spalle un palmarés ricco di successi, dubitiamo fortemente che il gioiello del Torino avrebbe già preso una decisione tanto importante per la sua vita. Gli annunci ufficiali dovrebbero arrivare già all’inizio della prossima settimana. Tra Napoli e Torino l’accordo era stato trovato nei giorni scorsi: 35 milioni più 5 di bonus, di cui 4 abbastanza facili. Per la Primavera il club granata cercherà di portare a casa da Napoli un talento del vivaio, l’attaccante Vigliotti oppure il terzino sinistro D’Angelo (si discuterà di diritti e controdiritti). Conte a De Laurentiis ha chiesto espressamente Alessandro Buongiorno fin dal primo giorno. La giornata di ieri è corsa via nella compilazione delle complesse clausole che regoleranno i diritti di immagine e i bonus, di Alessandro, nonché la clausola rescissoria da 70 milioni. Per la quale è stato trovato un compromesso: sarà valida dal 2027, quando scadrà il contratto di Conte. L’ingaggio (fino al 2029) prevede emolumenti a salire dai 2,8 milioni netti a oltre 3, più premi. Tra oggi e domani il contratto dovrebbe essere finalmente pronto e approvato da entrambe le parti. A quel punto partirà lo scambio di documenti tra i club, con possibile deposito dei papiri in Lega già lunedì. Anche perché ieri Alessandro ha riparlato con Cairo e i due si sono detti tutto ciò che dovevano ancora dirsi: addio consumato, destinazione Napoli. E l’Inter, che aveva tentato di inserirsi l’altro ieri? La società nerazzurra è spuntata, non ha la liquidità necessaria per pareggiare l’offerta del Napoli in quattro e quattr’otto. E lo stesso ds dell’Inter preferiva glissare coi cronisti. Giovedì, la Juventus ha compiuto un ultimo tentativo disperato contattando direttamente Buongiorno. E Alessandro, come già nei giorni precedenti, con il suo solito stile educato: «Sono del Toro, non posso proprio, non so più come ripetervelo…». Tanti saluti, insomma.