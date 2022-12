Tuttosport – Contatto tra Napoli e Salernitana per Sirigu: i dettagli

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Salernitana avrebbe avuto un contatto con Salvatore Sirigu, secondo portiere del Napoli, dopo l’infortunio di Luigi Sepe, titolare dei granata: “Il Verona deve ribaltare la propria rosa per tentare la scalata verso la salvezza, così il primo nome è quello di Fabio Borini, ora in Turchia: l’attaccante ha voglia di rilanciarsi in Serie A ed il suo club non dovrebbe opporre troppa resistenza ad una sua partenza. Ma saranno tante le operazioni dell’Hellas, in stile Salernitana dell’anno scorso. E proprio i campani guardano a cautelarsi in porta, dopo l’infortunio di Sepe: contatti tra De Sanctis e Salvatore Sirigu”.