TUTTOSPORT – Cremonese in A, il Napoli riflette sul futuro di Gaetano

La Cremonese ha appena conquistato la Serie A ed è già proiettata alla sessione estiva della campagna acquisti e cessioni. Nel futuro della società lombarda, secondo il quotidiano TuttoSport, non ci sarà Gianluca Gaetano. Il Napoli, infatti, sta pensando di tenerlo in rosa e di non darlo più in prestito anche perché finalmente convinto delle qualità del ragazzo. Il giovane ha ricoperto diversi ruoli: trequartista, mediano, mezz’ala. Un jolly che potrebbe essere molto utile.

Per quello che concerne Carnesecchi, fra i migliori portieri della B, rientrerà all’Atalanta: lì è chiuso da Musso, e se Lotito offre il giusto, andrà alla Lazio ma non è detto, ha molti estimatori, anche all’estero.

Per il difensore Okoli, anche lui proprietà Atalanta, qualche piccola speranza di riaverlo in prestito c’è. Ma è più probabile che stavolta il club bergamasco lo integri in squadra, l’apprendistato in B dovrebbe essere finito.

Infine su Fagioli: Allegri lo stima da anni, nella Juventus attuale ci può stare, e pure bene.