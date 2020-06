Tuttosport – Da Immobile a Boga: nove nomi in lista per il Napoli

Il quotidiano TuttoSport, nello spazio riservato al calcio, analizza le mosse di mercato del club capitanato da Aurelio De Laurentiis. La firma è di Raffaele Auriemma.

Callejon, Milik, Koulibaly, Ghoulam ed Allan potrebbero lasciare Napoli al termine della stagione. Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli non si faranno trovare impreparati e, in accordo con Rino Gattuso, sono già al lavoro per trovarne i sostituti. Ecco il lotto dei nomi: “Le risposte saranno fondamentali per capire da chi saranno sostituiti i partenti. Per Callejon, i nomi di Boga e Rashica sono sempre i più graditi da staff tecnico e società. Anche per l’erede di Milik, i nomi più gettonati restano quelli di Immobile ed Osimhen. Poi, Milenkovic e Gabriel per il posto che lascerebbe vuoto Koulibaly, Tsimikas ed Emerson Palmieri per Ghoulam, Veretout per Allan”.