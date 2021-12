Tuttosport – Da Zielinski a Fabian: Napoli primo in Europa per gol fatti da fuori area

L’attacco del Napoli non si è fermato neanche davanti alle assenze pesanti, quando poi ci mettono lo zampino anche i centrocampisti, il mix diventa esplosivo. Così scrive l’edizione odierna di Tuttosport: “Va a bersaglio chi ha i “piedi buoni” e tra questi vanno menzionati due centrocampisti. Uno è Piotr Zielinski, spesso discontinuo ma con una buona mira che gli ha permesso di andare in gol già 5 volte quest’anno, 4 in campionato e una in Europa League. L’altro è Fabian Ruiz ,cioè il giocatore che ha segnato di più da fuori area nei maggiori 5 campionati europei 2021/22. Quattro reti segnate in Serie A e tutte da fuori area. In totale sono 7 le reti del Napoli messe a segno tirando a ridosso dei 16 metri in questo campionato, più di qualsiasi altra formazione nei maggiori 5 tornei europei”.